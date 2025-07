Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Staffelübergabe bei der Polizeidirektion Lüneburg: Kathrin Schuol übernimmt Aufgaben als Polizeipräsidentin

Lüneburg (ots)

Am heutigen Donnerstag (03.07.2025) wurde Kathrin Schuol von der Niedersächsischen Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, feierlich an der Spitze der Polizeidirektion Lüneburg begrüßt. Als kompetente und erfahrene Polizeibeamtin ist sie aus dem hamburgischen Landesdienst gewechselt und folgt auf Polizeipräsident Thomas Ring, der seit dem 1. Juli 2025 Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig ist. Zum Zwecke der Übergabe der Amtsgeschäfte ist Frau Schuol bereits seit dem 01. Juni 2025 aus der Behörde für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Hamburg an die Polizeidirektion Lüneburg abgeordnet. Mit Wirkung vom 1. Juli 2025 wurde Frau Schuol mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Lüneburg und mit deren Leitung beauftragt.

Innenministerin Behrens sagt: "Frau Schuol bringt viel Erfahrung, Entschlossenheit und Fachkompetenz mit, um die Polizeidirektion Lüneburg sicher und zukunftsorientiert zu führen. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihr eine hochqualifizierte Führungskraft für die Behördenleitung der PD Lüneburg gewinnen konnten und bin überzeugt, dass Frau Schuol die erfolgreiche Arbeit ihres Vorgängers fortsetzen und eigene Impulse setzen wird."

Kathrin Schuol ist seit 1987 Polizeibeamtin und leitete zuletzt die Abteilung "Öffentliche Sicherheit" bei der Behörde für Inneres und Sport der Freien Hansestadt Hamburg. Zuvor war sie als stellvertretende Leiterin des Landeskriminalamtes Hamburg tätig.

