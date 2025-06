Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Neuer Trainingsstützpunkt bei der Polizeidirektion Lüneburg eröffnet - Polizei investiert in professionelle Einsatzvorbereitung

Lüneburg (ots)

Doppelter Grund zur Freude bei der Polizeidirektion Lüneburg: Am heutigen Donnerstag, 12. Juni 2025, hat der frisch im Amt befindliche Polizeivizepräsident - Jörg Wesemann - den neuen Stützpunkt für das Systemische Einsatztraining auf dem Gelände der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen offiziell in Betrieb genommen. Vizepräsident Wesemann, der jahrelange Einsatzerfahrungen aus den Polizeiinspektionen Rotenburg und Stade mitbringt, betonte in seiner Eröffnungsrede, dass der Schutz der Einsatzkräfte, die täglich für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger einstehen, für ihn höchste Priorität hat und der neue Stützpunkt ein wichtiger Schritt ist, diesen Anspruch mit Leben zu füllen.

Der Trainingsstandort in Lüneburg bietet moderne Rahmenbedingungen für die praxisnahe Fortbildung von Einsatzkräften an einer zentralen Örtlichkeit. Ziel des Systemischen Einsatztrainings (SET) ist es, Polizistinnen und Polizisten auf komplexe und dynamische Einsatzlagen vorzubereiten. Trainiert werden unter anderem Kommunikationstechniken, rechtssicheres Handeln, deeskalierendes Auftreten und taktische Abläufe unter realitätsnahen Bedingungen.

Polizeipräsident Thomas Ring dazu:

"Gute Polizeiarbeit beginnt mit guter Vorbereitung. Systemisches Einsatztraining ist für uns keine Kür, sondern eine notwendige Grundlage, um Bürgerinnen und Bürgern in herausfordernden Situationen Schutz und Orientierung zu geben. Der neue SET-Stützpunkt in Lüneburg steht deshalb für unseren Anspruch, professionell, rechtssicher und besonnen zu handeln. Das Engagement zahlreicher Fachleute aus Verwaltung, Architektur, Technik und Polizei hat dieses Projekt möglich gemacht. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank."

Die Einrichtung des SET-Stützpunkts in Lüneburg war ein langfristig geplantes Projekt, dessen Umsetzung mehrere Jahre in Anspruch nahm. Nach einer intensiven Standortprüfung fiel die Wahl auf das Gelände der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Staatlichen Baumanagement Lüneburg, dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften sowie beteiligten Planungsbüros und Fachfirmen wurde das Vorhaben vorbereitet und realisiert. Der Baubeginn erfolgte im September 2023, die Übergabe an die Polizeidirektion Lüneburg im April 2025.

"Mit dem Umbau der ehemaligen Kfz-Werkstatt ist es uns gelungen, bestehende Bausubstanz nachhaltig und effizient in ein modernes Trainingszentrum umzubauen", sagte Ulrike Herda, stellvertretende Leiterin des Staatlichen Baumanagements Lüneburger Heide. "Trotz verschiedener Herausforderungen haben wir die Baumaßnahme innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt."

Der neue, zentral gelegene SET-Stützpunkt wird ab sofort regelmäßig für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen genutzt und trägt damit zur Stärkung der Einsatzfähigkeit der Polizei in der Region bei.

Hinweis für die Medien:

Ein offizieller Besuch des neuen SET-Stützpunkts durch Frau Ministerin Daniela Behrens ist für Anfang August 2025 geplant. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Nähere Informationen zur Akkreditierung und zum Ablauf der Veranstaltung folgen rechtzeitig durch die Pressestelle der Polizeidirektion Lüneburg.

