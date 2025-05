Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Wechsel des Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg: Wesemann folgt auf Eggersglüß

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Nach fast drei Jahren im Amt des Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg verabschiedete Polizeipräsident Thomas Ring, Jens Eggersglüß am heutigen Mittwoch im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Ruhestand. Zeitgleich führte er den neuen Polizeivizepräsidenten, den Leitenden Polizeidirektor und bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg, Jörg Wesemann, als Nachfolger in das Amt ein.

Mehr als 80 Gäste, darunter der Landespolizeidirektor Bernd Gründel, die Riege der niedersächsischen Polizeivizepräsidenten, Inspektions- und Dezernatsleitungen der Polizeidirektion Lüneburg, langjährige Weggefährten sowie Familienangehörige, nahmen an der Feierstunde teil.

Polizeipräsident Thomas Ring fand treffende Worte, um die Verabschiedung von Jens Eggersglüß und die Amtseinführung von Jörg Wesemann würdevoll miteinander zu verbinden: "Auf die eindrucksvolle Karriere von Jens Eggersglüß folgt mit Jörg Wesemann ein ebenso erfahrener und engagierter Polizeivollzugsbeamter, der mit seinem breiten Fachwissen und seiner Führungserfahrung die besten Voraussetzungen mitbringt, um die erfolgreiche Arbeit in der Polizeidirektion Lüneburg nahtlos fortzuführen."

Jens Eggersglüß blickt auf eine lange und beispielhafte Karriere als Polizeibeamter zurück. Nach seinem Dienstbeginn im Jahr 1979, war er zunächst im mittleren Dienst tätig, bis Jens Eggersglüß 1989 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg und schließlich im Jahr 2000 erfolgreich in die Laufbahn des höheren Dienstes wechselte. In seinem Werdegang konnte er vielfältige Erfahrungen als Dienstabteilungsleiter bis zum Inspektionsleiter sammeln, bevor er seine Karriere schließlich 2022 mit dem Amt als Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg krönte.

Nicht minder beeindruckend gestaltet sich der polizeiliche Werdegang seines Amtsnachfolgers, Jörg Wesemann. Der neue Polizeivizepräsident steht seit 1987 im Dienst der Polizei Niedersachsen. Mit umfangreicher Diensterfahrung, insbesondere in der Einsatz- und Inspektionsleitung, bringt Jörg Wesemann das Rüstzeug mit, um den Herausforderungen des neuen Amtes mehr als gerecht zu werden.

Zum Abschluss der Zeremonie fanden Jens Eggersglüß und Jörg Wesemann die passenden Worte, um die Veranstaltung mit einem würdigen Ende zu krönen.

Jens Eggersglüß: "Der persönliche Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen war und ist mir ein zentrales Anliegen. Menschliches, wertschätzendes Führen auf Augenhöhe - im eigenen Haus ebenso wie in der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Behörden - hat meinen Führungsstil geprägt. Ich bin überzeugt: Die Polizei in der Polizeidirektion Lüneburg ist durch das starke Miteinander bestens aufgestellt, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen."

Jörg Wesemann: "Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit den Fachdezernaten und den Polizeiinspektionen. Gemeinsam wollen wir die erfolgreiche Arbeit der Polizei in den acht Landkreisen der Polizeidirektion Lüneburg nicht nur fortsetzen, sondern auch zukunftsorientiert weiterentwickeln - zum Schutz und für das Vertrauen der Menschen in unserer Region."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell