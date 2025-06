POL-HRO: Besatzung des Polizeihubschraubers unterstützte tatkräftig bei einer Vermisstensuche in Schwerin

Parchim (ots) - Am heutigen Samstag begleitete die Polizei in Parchim zwei Versammlungen, die aus polizeilicher Sicht friedlich verliefen. Die erste Versammlung startete am Bahnhof in Parchim und führte über den Neuen Markt bis hin zum Schuhmarkt, wo die Versammlung nach Redebeiträgen gegen 16:40 Uhr beendet wurde. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze etwa 150 Personen teil. Ebenfalls am Bahnhof in Parchim ...

mehr