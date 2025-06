Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrbahnverunreinigung in Güstrow - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am 28.06.2025 gegen 08:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW mit Anhänger die Goldberger Straße aus Gutow kommend in Richtung Stadtzentrum. Als der PKW an der Lichtzeichenanlage der Ringstraße zum Stehen kam, soll dessen Ladung, bei welcher es sich um Kanister gehandelt habe, umgekippt sein und eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf der Fahrbahn verteilt haben. Anschließend hielt der PKW auf einem naheliegenden Parkplatz, sicherte seine Ladung und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Aufgrund der ausgelaufenen Flüssigkeit, welche durch weitere Fahrzeuge über die gesamte Goldberger Straße verteilt wurde und in Folge aushärtete bzw. die Fahrbahn verklebte, kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und einer Vollsperrung der Goldberger Straße. Experten der Kritzkower Feuerwehr testeten die Flüssigkeit und konnten eine Gesundheitsgefährdung ausschließen. Anschließend wurde die Fahrbahn in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Güstrow sowie des Güstrower Stadtbauhofs gereinigt und gegen 12:45 Uhr wieder freigegeben. Es konnte nach wie vor nicht geklärt werden, worum es sich bei der Flüssigkeit handelte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500EUR. Betroffenen Fahrzeugführern wird empfohlen, ihr Kraftfahrzeug zeitnah einer Reinigung zu unterziehen. Wer kann Hinweise zu dem verursachenden PKW geben oder hat etwas beobachten können ? Hinweise bitte an das: Polizeihauptrevier Güstrow Schwaaner Str. 24 18273 Güstrow Tel.: 03843/2660 E-Mail: phr.guestrow@polmv.de jede andere Dienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de. Markus Stach Polizeiobermeister Polizeihauptrevier Güstrow

