Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vorfahrtsverletzung mit einem Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waldshuter Straße an der Einmündung Grunholzer Straße in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 35-jähriger Ford-Fahrer von der Grunholzer Straße in die bevorrechtigte Waldshuter Straße einzufahren und übersah dabei einen 59-jährigen VW-Fahrer, wodurch es zur Kollision im Kreuzungsbereich kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Waldshuter Straße war während der Bergungsarbeiten und zur Fahrbahnreinigung teilweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 EUR Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr sowie eine Reinigungsfirma vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell