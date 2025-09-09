Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Tiengen: Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 08.09.2025, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Breitenfelder Straße in die Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Nach bisher Erkenntnissen soll ein 41-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers missachtet haben. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Autos und es entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht, aufgrund unterschiedlicher Sachverhaltsschilderungen der Beteiligten, Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

