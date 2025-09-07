Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Vermisstensuche
Carlsberg (ots)
Am Samstag, den 06.09.2025, kam es gegen 20:00 Uhr im Bereich des Kreuzwegs in Carlsberg zu einer größeren Vermisstensuche, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Der 46-jährige Vermisste konnte schließlich in einem angrenzenden Waldbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er in ein Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Gauch, PHK
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
