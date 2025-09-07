Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisstensuche

Carlsberg (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, kam es gegen 20:00 Uhr im Bereich des Kreuzwegs in Carlsberg zu einer größeren Vermisstensuche, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Der 46-jährige Vermisste konnte schließlich in einem angrenzenden Waldbereich durch Polizeibeamte angetroffen werden. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell