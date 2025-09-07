Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Nach Sachbeschädigung vergeblich vor der Polizei geflüchtet
Bad Dürkheim (ots)
Am Samstag, 06.09.2025 kurz nach 18:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Bad Dürkheim eine Sachbeschädigung an der Straßenbahnhaltestelle in der Mannheimer Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen flüchtete ein 20-jähriger zunächst zu Fuß vor den Beamten. Er konnte jedoch schnell eingeholt und festgehalten werden. Der Heranwachsende aus Ludwigshafen gestand schließlich die Tat. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.
