PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer tödlich verunglückt

POL-PDNW: Motorradfahrer tödlich verunglückt
  • Bild-Infos
  • Download

Kirchheim a.d.Weinstr. (ots)

Am 05.09.2025 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus der VG Leiningerland mit seinem Motorrad der Marke Honda die L 520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Kirchheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der Motorradfahrer verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die L520 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Gauch, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:46

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Donnerstag, den 04.09.2025, kam es gegen 17:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sauterstraße zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem bislang unbekannten weißen Transporter. Der E-Scooter-Fahrer fuhr die Lindenstraße entlang und missachtete an der Einmündung zur Sauterstraße die Vorfahrt des aus Richtung Villenstraße kommenden Transporters. Hierbei kollidierte der E-Scooter-Fahrer ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:04

    POL-PDNW: Kinderansprecher - Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6110337 Nachdem am Dienstagnachmittag (02.09.2025) ein 8-Jähriger in Neustadt-Diedesfeld von Unbekannten angesprochen worden sein soll, hat die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:05

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Haßloch (Pfalz) (ots) - Am Morgen des 04.09.2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich an der der Einmündung der Holidaparkstraße (L 529) auf die B 39 zwischen Neustadt-Geinsheim und Hanhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine wollte von der Holidayparkstraße nach links auf die B 39 in Richtung Speyer auffahren. Hierbei übersah die 18jährige Führerin der Zugmaschine einen bevorrechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren