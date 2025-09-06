Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bild-Infos

Download

Kirchheim a.d.Weinstr. (ots)

Am 05.09.2025 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus der VG Leiningerland mit seinem Motorrad der Marke Honda die L 520 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Kirchheim. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Schutzplanke. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Der Motorradfahrer verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Die L520 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell