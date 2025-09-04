Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 04.09.2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich an der der Einmündung der Holidaparkstraße (L 529) auf die B 39 zwischen Neustadt-Geinsheim und Hanhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine wollte von der Holidayparkstraße nach links auf die B 39 in Richtung Speyer auffahren. Hierbei übersah die 18jährige Führerin der Zugmaschine einen bevorrechtigten Pkw, der die B 39 aus Richtung Speyer in Richtung Neustadt befuhr. Der Pkw prallte nahezu ungebremst in die Zugmaschine. Hierbei wurde die 58jährige Pkw-Fahrerin leicht- und der 60jährige Beifahrer schwerverletzt. Die 18jährige Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, die B 39 und die L 529 mussten für ca. 1,5 Stunden teilweise komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell