PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 04.09.2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich an der der Einmündung der Holidaparkstraße (L 529) auf die B 39 zwischen Neustadt-Geinsheim und Hanhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine wollte von der Holidayparkstraße nach links auf die B 39 in Richtung Speyer auffahren. Hierbei übersah die 18jährige Führerin der Zugmaschine einen bevorrechtigten Pkw, der die B 39 aus Richtung Speyer in Richtung Neustadt befuhr. Der Pkw prallte nahezu ungebremst in die Zugmaschine. Hierbei wurde die 58jährige Pkw-Fahrerin leicht- und der 60jährige Beifahrer schwerverletzt. Die 18jährige Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Beteiligten mussten in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, die B 39 und die L 529 mussten für ca. 1,5 Stunden teilweise komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Oliver Jösch, PHK

Telefon: 06324 - 9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 07:58

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht!

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Mittwoch, 03.09.2025, kam es in dem Zeitraum von 07:25 Uhr bis 07:30 Uhr in der Wallgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der PKW kam der Fahrradfahrerin im Begegnungsverkehr entgegen und touchierte sie am Vorderreifen, sodass diese zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 16:20

    POL-PDNW: Kinderansprecher

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 02.09.25 gegen 14:40 Uhr, wurde ein 8-jähriger Schüler in der Straße "Auf dem Häusel" (NW-Diedesfeld) von zwei Männern angesprochen. Der Junge befand sich zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule, als ein silberner Pkw neben ihm anhielt, der Mitfahrer ausstieg und ihn ansprach. Der Mann forderte das Kind auf, ins Fahrzeug zu steigen und zog es dabei auch am Arm. Dieses konnte sich wehren und nach Hause laufen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren