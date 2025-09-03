Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Hettenleidelheim (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau befuhr gestern (02.09.25) gegen 19:20 Uhr die B47 von Eisenberg in Fahrtrichtung Wattenheim. Auf Höhe des Kreisverkehrs geriet sie auf die Grünfläche im Kreisverkehr, lenkte nach rechts dagegen und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. An dem Pkw der 37-Jährigen und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Das Auto war infolge dessen nicht mehr fahrbereit. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Verfahren beweiserheblich ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell