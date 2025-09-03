Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Hettenleidelheim (ots)
Eine 37 Jahre alte Frau befuhr gestern (02.09.25) gegen 19:20 Uhr die B47 von Eisenberg in Fahrtrichtung Wattenheim. Auf Höhe des Kreisverkehrs geriet sie auf die Grünfläche im Kreisverkehr, lenkte nach rechts dagegen und kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke. An dem Pkw der 37-Jährigen und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Das Auto war infolge dessen nicht mehr fahrbereit. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis für das Verfahren beweiserheblich ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell