Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Grünstadt

Bei einem Verkehrsunfall am 02.09.25 an der Kreuzung Vorstadt/Sausenheimer Straße/Kreuzerweg entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Vorstadt geradeaus über die Sausenheimer Straße in den Kreuzerweg fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26 Jahre alten Mannes, der vorfahrtberechtigt die Sausenheimer Straße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Die Lichtsignalanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell