Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Autohaus - zwei Pkw entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 30.08.2025 bis Sonntagmorgen, 31.08.2025 verschafften sich zwei bislang unbekannte Personen Zutritt zur Werkstatt eines Neustadter Autohauses in der Branchweilerhofstraße. Dort fanden sie zwei Fahrzeugschlüssel und entwendeten damit die dazugehörigen Fahrzeuge, die auf dem Gelände des Autohauses geparkt waren. Die beiden Fahrzeuge befanden sich dort zur Reparatur, weshalb eines direkt am nächsten Tag in Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden konnte: es war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalinspektion Neustadt entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

