Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomat

Xanten (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Bruckend auf.

Polizeibeamte stellten fest, dass der Automat geöffnet war und am Schließscharnier aufgeflext wurde. Geld und Tabakwaren fehlten.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250821-2056)

    POL-WES: Rheinberg - 44-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Rheinberg (ots) - Am Donnerstag um 18.20 Uhr stießen ein 89-jähriger und ein 44-jähriger Rheinberger mit ihren Pkw an der Kreuzung Rheinberger Straße/Eversaeler Straße zusammen. Der 89-Jährige war auf der Rheinberger Straße Richtung Budberg unterwegs. An der Kreuzung zur Eversaeler Straße fuhr er auf das Fahrzeug des 44-Jährigen auf, der verkehrsbedingt ...

    POL-WES: Dinslaken - Zeugen gesucht nach Unfallflucht im Begegnungsverkehr

    Dinslaken (ots) - Am 19. August kam es gegen 14.50 Uhr in der Kurve Wilhelmstraße/Am Uhlensterz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Ein 51-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem Wohnwagengespann die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Dinslaken. Aufgrund der Länge des Gespanns hatte der 51-Jährige Zusatzspiegel an seinem ...

