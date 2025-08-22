Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomat

Xanten (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Bruckend auf.

Polizeibeamte stellten fest, dass der Automat geöffnet war und am Schließscharnier aufgeflext wurde. Geld und Tabakwaren fehlten.

Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250821-2056)

