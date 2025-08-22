Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte stehlen Außenwasserhähne von Baustelle - Hinweise erbeten

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14. August, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 21. August, 8 Uhr, stahlen Personen mindestens 19 Außenwasserhähne von einer Baustelle an der Kreuzung Mispelweg/Sanddornstraße.

Sie montierten die Wasserhähne von den Gebäudefassaden ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 melden.

DF (Ref.-Nr. 250821-1045)

