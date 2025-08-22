POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte stehlen Außenwasserhähne von Baustelle - Hinweise erbeten
Kamp-Lintfort (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 14. August, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 21. August, 8 Uhr, stahlen Personen mindestens 19 Außenwasserhähne von einer Baustelle an der Kreuzung Mispelweg/Sanddornstraße.
Sie montierten die Wasserhähne von den Gebäudefassaden ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 melden.
DF (Ref.-Nr. 250821-1045)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell