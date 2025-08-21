PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Dinslaken (ots)

Am 19.08.2025, um 14:40 Uhr, ereignete sich auf der Karl-Heinz-Klingen Straße in 46535 Dinslaken eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden.

Ein Linienbus befuhr die Karl-Heinz-Klingen-Straße stadtauswärts in Fahrtrichtung Krengelstraße. Unmittelbar vor der auf dem Geh-/Radweg befindlichen Baustelle, zog ein Radfahrer ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten auf die Straße.

Dadurch musste der Busfahrer eine Vollbremsung tätigen, wobei ein 60-jähriger Fahrgast gegen eine Glasscheibe im Bus fiel und diese zerbrach. Verletzt wurde niemand.

Der Radfahrer entschuldigte sich noch per Handzeichen und setzte seine Fahrt fort.

Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   -Männlich
   -Ca. 70 Jahre alt
   -Graue Haare
   -Rot, graues Hemd
   -Kurze helle Hose
   -Schwarzes Hollandrad

Der Radfahrer, oder Zeugen und Hinweisgeber, welche Angaben zur Identität des Radfahrers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dinslaken in Verbindung zu setzen, Tel. 02064-622-0

Referenz 250819-1557

/sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

