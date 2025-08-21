PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Goldkette

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr stahlen zwei Frauen mithilfe eines Tricks einer 80-jährigen Kamp-Lintforterin eine Goldkette an der Eyller Straße.

Sie sprachen die Seniorin an und erkundigten sich, wo das Krankenhaus sei. Als die 80-Jährige den Weg erklärte, drückten sie ihr Schmuck in die Hand und legten ihr eine Kette um den Hals.

Währenddessen entwendeten sie die Goldkette der Seniorin, liefen davon, stiegen in einen schwarzen Pkw und flüchteten zusammen mit einem Fahrer Richtung Moerser Straße.

Danach stellte die Kamp-Lintforterin fest, dass ihre Goldkette fehlte und die Frauen ihr Schmuck aus Plastik hinterlassen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die Unbekannten. Nach Angaben der Seniorin sind beide etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß. Sie haben schwarze Haare und sprachen gebrochenes Deutsch. Darüber hinaus waren sie dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250820-1519)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:29

    POL-WES: Moers - Einsatz von Gasbrenner löst Brand aus

    Moers (ots) - Am Dienstag gegen 18.15 Uhr brannte eine Hecke auf einem Grundstück an der Bonifatiusstraße. Ein 21-jähriger Moerser entfernte mit einem gasbetriebenen Abflämmgerät Unkraut auf einer Hauseinfahrt. Dabei fing eine Hecke Feuer, die etwa 25 Meter lang ist. Die Flammen griffen auf Pflanzen, ein Holzzaunelement und ein parkendes Motorrad über, wodurch Sachschäden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:37

    POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt

    Voerde (ots) - An diesem Mittwoch um 2.45 Uhr brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt am Kurierweg ein. Sie öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und stahlen Zigaretten. Ein Zeuge beobachtete das und informierte die Polizei. Die Personen flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen. DF ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren