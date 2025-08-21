Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Goldkette

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr stahlen zwei Frauen mithilfe eines Tricks einer 80-jährigen Kamp-Lintforterin eine Goldkette an der Eyller Straße.

Sie sprachen die Seniorin an und erkundigten sich, wo das Krankenhaus sei. Als die 80-Jährige den Weg erklärte, drückten sie ihr Schmuck in die Hand und legten ihr eine Kette um den Hals.

Währenddessen entwendeten sie die Goldkette der Seniorin, liefen davon, stiegen in einen schwarzen Pkw und flüchteten zusammen mit einem Fahrer Richtung Moerser Straße.

Danach stellte die Kamp-Lintforterin fest, dass ihre Goldkette fehlte und die Frauen ihr Schmuck aus Plastik hinterlassen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die Unbekannten. Nach Angaben der Seniorin sind beide etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß. Sie haben schwarze Haare und sprachen gebrochenes Deutsch. Darüber hinaus waren sie dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250820-1519)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell