POL-WES: Moers - Einsatz von Gasbrenner löst Brand aus

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr brannte eine Hecke auf einem Grundstück an der Bonifatiusstraße.

Ein 21-jähriger Moerser entfernte mit einem gasbetriebenen Abflämmgerät Unkraut auf einer Hauseinfahrt. Dabei fing eine Hecke Feuer, die etwa 25 Meter lang ist.

Die Flammen griffen auf Pflanzen, ein Holzzaunelement und ein parkendes Motorrad über, wodurch Sachschäden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Feuer, Gasbrenner oder Fackeln zur Unkrautvernichtung hochgefährlich sind. Insbesondere bei den derzeit trockenen Verhältnissen reicht schon ein kleiner Funke für ein größeres Brandereignis. Aufgrund der Nähe zu Wohngebäuden kann bei der Pflege des heimischen Gartens daraus schnell eine Gefahr für Sachwerte oder sogar Menschenleben werden. Nutzen Sie daher sichere Alternativen wie Fugenkratzer, Drahtbürsten oder veröden Sie die ungewünschten Pflanzen mit heißem Wasser und tragen Sie so dazu bei, Brände zu verhindern.

