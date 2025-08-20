PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt

Voerde (ots)

An diesem Mittwoch um 2.45 Uhr brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt am Kurierweg ein.

Sie öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und stahlen Zigaretten. Ein Zeuge beobachtete das und informierte die Polizei. Die Personen flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250820-0401)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

