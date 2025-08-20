Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt

Voerde (ots)

An diesem Mittwoch um 2.45 Uhr brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt am Kurierweg ein.

Sie öffneten gewaltsam die Haupteingangstür und stahlen Zigaretten. Ein Zeuge beobachtete das und informierte die Polizei. Die Personen flüchteten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250820-0401)

