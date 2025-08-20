Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Fahrradcodierung am 01. September am Rathaus in Schermbeck

Schermbeck (ots)

Sie hängen an Ihrem Drahtesel? Dann machen Sie ihr Fahrrad unattraktiv für Diebe! Egal ob klassisches Fahrrad oder E-Bike (korrekt: Pedelec), Sie können Ihr Bike am

01.09.2025 in der Zeit von 10.00 - 13.00 Uhr vor dem Rathaus in Schermbeck, Weseler Straße 2,

kostenlos codieren lassen.

>> Was wird dabei gemacht? Gegen Vorlage ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises bekleben wir ihr Fahrrad mit einem Barcode. Über diesen Code kann die Polizei schnell prüfen, wem das Fahrrad gehört. Halten wir jemanden auf einem Fahrrad an, der nicht zum Code passt, ist die Fahrt erstmal beendet!

>> Den Aufkleber kann man doch einfach abziehen!? Das ist richtig. Auch wenn unsere Aufkleber so gestaltet sind, dass diese mehrfach beim lösen reißen, lassen sich diese vollständig entfernen. Dennoch dient der offensive Aufkleber eher der Abschreckung, da wir bei der Codierung ihre Fahrradrahmennummer erfassen. Sprich: Auch ohne den Aufkleber kann die Polizei dank Ihrer Registrierung nachvollziehen, wem das Fahrrad gehört. Eine Rahmennummer lässt sich in der Regel nicht so schnell entfernen.

>> Überzeugt? Dann sehen wir uns am 01. September im Schermbeck. Mit Ihrem Rad, Ausweis und einem Eigentumsnachweis. Wir freuen uns auf Sie.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell