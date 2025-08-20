Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Am Dienstag um 17 Uhr stießen eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinslaken und ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Dinslaken an der Kreuzung Gärtnerstraße/Bergerstraße/Büngelerstraße zusammen.

Die 31-Jährige war auf der Büngelerstraße Richtung Gärtnerstraße unterwegs. Als sie mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gärtnerstraße abbiegen wollte, prallte sie mit dem Motorradfahrer zusammen, der die Bergerstraße Richtung Gärtnerstraße befuhr und nach links auf die Büngelerstraße einfuhr. Bei der Kollision wurde der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; das Motorrad wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Bergerstraße Richtung Gärtnerstraße.

DF

