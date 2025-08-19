Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zwei auf einem Streich

Xanten (ots)

In den frühen Morgenstunden führten uniformierte Kräfte des Verkehrsdienstes in einem zivilen Fahrzeug Kontrollen in Xanten durch. Zunächst konnte ein 17jähriger auf einem Kleinkraftrad festgestellt werden. Das Fahrzeug war augenscheinlich erheblich umgebaut worden. Viele Teile wurden zur Gewichtsersparnis einfach abgebaut. Neben Plastikverkleidungsteile wurden auch Blinker und Versicherungskennzeichen weggelassen. Dazu wurde aber ein Sportauspuff und Sportlenker montiert.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, wurde das Versicherungskennzeichen nicht einfach weggelassen, sondern eine Versicherung erst gar nicht abgeschlossen. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrer auch nicht vorweisen. Und wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, war das Zweirad auch noch entwendet und war zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Rahmen dieser Kontrolle fuhr ein weiterer 17jähriger Fahrzeugführer mit seinem Roller in die Kontrolle. Dieser Roller war einem der eingesetzten Beamten in den vergangegen Tagen privat aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Roller ca. 70 km/h. Auch hier waren wieder erhebliche technische Veränderungen festzustellen. So wurde ein Rennauspuff montiert und ein Zentralfederbein an der Hinterachse getauscht. Für beide Zubehörteile waren keine Unterlagen oder Hinweise auf Zulassung ersichtlich. Auch hier konnte der junge Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen.

Beide Roller wurden vor Ort sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

