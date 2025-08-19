PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zwei auf einem Streich

POL-WES: Xanten - Zwei auf einem Streich
  • Bild-Infos
  • Download

Xanten (ots)

In den frühen Morgenstunden führten uniformierte Kräfte des Verkehrsdienstes in einem zivilen Fahrzeug Kontrollen in Xanten durch. Zunächst konnte ein 17jähriger auf einem Kleinkraftrad festgestellt werden. Das Fahrzeug war augenscheinlich erheblich umgebaut worden. Viele Teile wurden zur Gewichtsersparnis einfach abgebaut. Neben Plastikverkleidungsteile wurden auch Blinker und Versicherungskennzeichen weggelassen. Dazu wurde aber ein Sportauspuff und Sportlenker montiert.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, wurde das Versicherungskennzeichen nicht einfach weggelassen, sondern eine Versicherung erst gar nicht abgeschlossen. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrer auch nicht vorweisen. Und wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, war das Zweirad auch noch entwendet und war zur Fahndung ausgeschrieben.

Im Rahmen dieser Kontrolle fuhr ein weiterer 17jähriger Fahrzeugführer mit seinem Roller in die Kontrolle. Dieser Roller war einem der eingesetzten Beamten in den vergangegen Tagen privat aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Roller ca. 70 km/h. Auch hier waren wieder erhebliche technische Veränderungen festzustellen. So wurde ein Rennauspuff montiert und ein Zentralfederbein an der Hinterachse getauscht. Für beide Zubehörteile waren keine Unterlagen oder Hinweise auf Zulassung ersichtlich. Auch hier konnte der junge Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen.

Beide Roller wurden vor Ort sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

/cj

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:34

    POL-WES: Moers - Personen beschädigen Möbel und Vogelhäuschen - Zeugen gesucht

    Moers (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, beschädigten Personen Sitzmöbel und ein Vogelhäuschen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Königsberger Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese können sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen. DF ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:40

    POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen

    Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen weißen Pkw der Marke Fiat-Ducato an der Tiergartenstraße auf. Sie schnitten ein Loch in die Hecktür des Fahrzeugs und stahlen Elektro- und Akkuwerkzeuge. Darüber hinaus verzeichnete die Polizei am Montag sechs weitere Pkw-Aufbrüche und Aufbruchsversuche in Wesel, die sich in den vergangenen Tagen ereigneten und bei denen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren