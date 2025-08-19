PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw brennt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

Am Montag gegen 6.15 Uhr brannte ein grauer Pkw der Marke Ford-Fusion an der Münchenstraße.

Das Feuer griff vom Pkw, der am Fahrbahnrand parkte, auch auf Bäume und Büsche über, die sich neben der Straße befinden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei ermittelt, warum das Fahrzeug in Flammen aufging. Hinweise sind bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 möglich.

DF (Ref.-Nr. 250818-0736)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

