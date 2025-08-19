Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - geteilt: Polizei Duisburg warnt mit Schockbildern vor dem Baden im Rhein!

Bild-Infos

Download

Kreis Wesel (ots)

Ein Sandspielzeug, ein Eimerchen, ein Teddybär. Fast wie ein Bild aus einem Familienalbum. Aber die Grabkerze macht klar: Hier endete ein Kinderleben.

Die letzte Woche der Sommerferien läuft, die Sonne scheint, der Sommer zeigt sich noch einmal von seiner schönsten Seite. Viele Menschen suchen jetzt Abkühlung - und gehen in den Rhein. Doch der Fluss, der so friedlich wirkt, ist lebensgefährlich. Jedes Jahr reißt er Menschen mit sich: Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Zurück bleiben leere Plätze am Esstisch, stille Kinderzimmer, unbeantwortete Nachrichten, Familien in Trauer.

Genau deshalb geht die Polizei Duisburg jetzt mit drastischen Schock-Bildern auf Social Media an die Öffentlichkeit. Am Wochenende wurde das erste Motiv in Kooperation mit der Wasserwacht und der DLRG Nordrhein veröffentlicht, heute folgte das zweite. Die Szenen sind fiktiv - doch sie stehen für Geschichten, die unsere Einsatzkräfte aus ihrer täglichen Arbeit kennen. Geschichten, die wir nie wieder erzählen möchten!

Wir setzen auf eindringliche, emotionale Bilder, weil Worte allein oft nicht reichen. Wir wollen, dass Menschen hinschauen. Wir wollen, dass sie begreifen: Der Rhein ist kein Ort zum Schwimmen. Niemals.

Info: Die Polizei Duisburg ist für die Wasserschutzpolizei in ganz Nordrhein-Westfalen zuständig.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell