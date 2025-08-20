Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Regal mit Paletten und Dachziegeln fängt Feuer

Hünxe (ots)

Am Dienstag gegen 19 Uhr brannte ein Regal mit Paletten und Dachziegeln auf einem Firmengelände an der Gahlener Straße.

Der Werksleiter bemerkte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Diese löschte es. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags.

Die Kriminalpolizei ermittelt, warum der Brand entstand.

DF

