Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Personen stehlen Pkw und dringen in Haus ein - Hinweise erbeten

Moers (ots)

Am Mittwoch zwischen 9.30 und 10.15 Uhr stahlen zwei Unbekannte einen Pkw und verschafften sich danach Zugang zu einem Haus in Moers.

Zwischen 9.30 und 10 Uhr entwendeten sie mit einem gestohlenen Schlüssel eine schwarze Kombilimousine der Marke Skoda-Kodiaq von einem Parkplatz an der Weygoldstraße. Das Fahrzeug führt das amtliche Kennzeichen MO-CS1000.

In der Zeit zwischen 10 und 10.15 Uhr gelangten sie in ein Haus an der Ernst-Barlach-Straße. Dabei begegneten sie einer Bewohnerin und flüchteten. Ob sie Gegenstände mitnahmen, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht die zwei Männer. Nach Zeugenangaben sind sie etwa 30 bis 35 Jahre alt. Einer trug einen beigen Kapuzenpullover, der andere einen schwarzen. Zeugenhinweise sind bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 möglich.

DF (Ref.-Nr. 250820-1057)

