Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fundsache - Ende gut, alles gut

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Reisende übergaben einem Zugbegleiter am Hauptbahnhof Gera eine Umhängetasche. Nach deren Angaben wurde diese in einer Regionalbahn gefunden, die auf der Strecke zwischen Leipzig und Gera verkehrte.

Das Reiseaccessoire wurde der Bundespolizei übergeben. Anhand darin aufgefundener Dokumente konnte der mutmaßliche Eigentümer namhaft gemacht werden. Entscheidende Hinweis brachten die darin befindliche Kreditkarte sowie ein Studierendenausweis. Über das Geldinstitut und die Universität konnten die Bundespolizisten Kontakt mit dem 23-jährigen Deutschen herstellen.

Der junge Mann zeigte sich erfreut über das Auffinden seiner Tasche und des Inhaltes. Er wird sein Hab und Gut am heutigen Tag in der Dienststelle abholen.

Die Bundespolizei sensibilisiert immer wieder zum aufmerksamen Umgang mit den eigenen Habseligkeiten in Bahnen und Bahnhöfen. Nicht immer gehen die Sachverhalte derart glimpflich aus. Zurückgelassene Taschen oder Koffer machen es Dieben besonders leicht. Auch können aufgefundene Gegenstände umfangreiche Polizeimaßnahmen nach sich ziehen, zum Beispiel wenn nicht zweifelsfrei deren Ungefährlichkeit festgestellt werden kann. Die Auswirkungen spüren dann alle Reisenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

