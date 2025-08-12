Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrgast tritt, schlägt, beleidigt und beschädigt

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Opfer gleich mehrerer Straftaten wurde ein Mann, der am Montag zur Anzeigenerstattung bei der Bundespolizei vorstellig geworden ist.

Der 46-Jährige, der als Zugbegleiter eingesetzt war, soll durch einen bisher noch unbekannten Mann in einer Regionalbahn am Hauptbahnhof Gera mehrfach getreten, geschlagen und verletzenden Worten beschimpft worden sein. Das Mobiltelefon des Geschädigten ging zu Bruch, als versucht wurde, den Täter bildlich festzuhalten und dieser nach dem Gerät geschlagen haben soll. Da der Mann über Schmerzen klagte, musste er sich sodann in ärztliche Behandlung begeben.

Eine Personenbeschreibung und die Videotechnik aus dem Zug sollen nun dabei helfen, den bisher unbekannten Mann zu identifizieren. Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell