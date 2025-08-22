Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugen gesucht nach Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Dinslaken (ots)

Am 19. August kam es gegen 14.50 Uhr in der Kurve Wilhelmstraße/Am Uhlensterz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht.

Ein 51-jähriger Mann aus Gelsenkirchen befuhr mit seinem Wohnwagengespann die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Dinslaken. Aufgrund der Länge des Gespanns hatte der 51-Jährige Zusatzspiegel an seinem schwarzen VW Tiguan montiert. Die Wilhelmstraße knickt in ihrem Verlauf ab und wird zur Straße "Am Uhlensterz". Aus dieser Straße kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen VW Caddy. Dieser stieß im Vorbeifahren gegen den Zusatzspiegel des 51-Jährigen, wodurch dieser zerbrach und umherfliegende Teile das Fahrzeug des 51-Jährigen beschädigten.

Der unbekannte Fahrer des VW Caddy setzte seine Fahrt in Richtung Hünxe fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit der Polizei in Dinslaken (Tel. 02064-622-0) in Verbindung zu setzen.

