POL-Bremerhaven: Mehrere Unfälle im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Gleich zu mehreren schweren Verkehrsunfällen musste die Polizei Bremerhaven vergangenen Wochenende im Bremerhavener Stadtgebiet ausrücken. Der erste Unfall ereignete sich am Freitag, 11. April, gegen 14.40 Uhr in Bremerhaven-Lehe, als ein Fahrzeugführer in der Langener Landstraße von einem Verbrauchermarkt über zwei Fahrspuren nach links in Richtung der Stadtmitte abbiegen wollte. Hier krachte der 34-Jährige in den in Richtung Norden fahrenden Pkw eines 40-Jährigen. Die Airbags der Fahrzeuge lösten aus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die beteiligten Personen verletzten sich leicht. Die Polizei ermittelt nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Ein weiterer Verkehrsunfall passierte am selben Tage auf der Grimsbystraße in Richtung Autobahn, als gegen 15.50 Uhr ein Fahrzeugführer seinen Pkw auf der Kraftfahrtstraße mutmaßlich verbotswidrig wenden wollte. Dabei übersah der 48-jährige den in gleicher Richtung fahrenden Kia eines weiteren Mannes. Es kam zum Unfall, wodurch die Airbags des Kia ausgelöst wurden. Der 37-jährige Fahrer sowie dessen 25-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach dem Unfall entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Streitgespräch. Der 37-Jährige schlug im Zuge dessen dem 48-jährigen Unfallverursacher mit der Hand ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun dazu nun wegen Körperverletzung.

Im Stadtteil Lehe ereignete sich am Abend des 12. April gegen 21.40 Uhr ein weiterer Unfall, als ein 28-jähriger Fahrzeugführer auf ein abbiegendes Auto auffuhr. Ein bei dem Unfallverursacher freiwillig durchgeführter Alkohol- und Drogentest deutete auf den Konsum berauschender Mittel hin, so dass die Polizei eine Blutentnahme anordnete. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

