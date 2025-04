Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

In einem Verbrauchermarkt in Grünhöfe war es laut Polizei am 9. April, gegen 18.50h, zu einem Ladendiebstahl gekommen. Die Ladendetektivin konnte über die Videoüberwachung beobachten, wie der Mann durch den Verkaufsraum schlenderte und unterschiedliche Sachen in seinen mitgeführten Trolley steckte. An der Kasse bezahlte er die jedoch nicht. Die Detektivin stoppte den Mann daraufhin. Für die hinzugezogene Polizei handelt es sich hier um einen alten Bekannten. Gegen den Drogenabhängigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

