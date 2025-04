Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven mussten am gestrigen Montagabend, 7. April, zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Kind im Stadtteil Lehe ausrücken.

Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete während der Streifenfahrt gegen 18.15 Uhr einen Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Neuelandstraße in Höhe des Stadtparks Lehe. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer fuhr in südlicher Richtung und erfasste ein Kind an dem Überweg. Dabei wurde ein 8-jähriges Mädchen schwer verletzt. Die Polizeibeamten versorgten das Kind vor Ort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven. Diese übernahmen die weitere Versorgung und transportierten die 8-Jährige in eine Bremerhavener Klinik. Während der Unfallaufnahme mit mehreren Streifenwagen sperrten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung.

