POL-Bremerhaven: Passant findet Laptop in Bremerhaven-Mitte

Bremerhaven (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven mussten am gestrigen Montagabend, 7. April, zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Kind im Stadtteil Lehe ausrücken. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete während der Streifenfahrt gegen 18.15 Uhr einen Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg in der Neuelandstraße in Höhe des Stadtparks Lehe. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer fuhr in südlicher ...

mehr