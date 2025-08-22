Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - 44-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag um 18.20 Uhr stießen ein 89-jähriger und ein 44-jähriger Rheinberger mit ihren Pkw an der Kreuzung Rheinberger Straße/Eversaeler Straße zusammen.

Der 89-Jährige war auf der Rheinberger Straße Richtung Budberg unterwegs. An der Kreuzung zur Eversaeler Straße fuhr er auf das Fahrzeug des 44-Jährigen auf, der verkehrsbedingt wartete, um von der Rheinberger Straße auf die Eversaeler Straße abzubiegen.

Bei dem Aufprall wurde der 44-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Kamp-Lintforter Krankenhaus. Beide Pkw wurden beschädigt.

DF

