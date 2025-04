Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Einsatzreicher Freitagnachmittag für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Am heutigen Freitag wurde der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert.

Der erste Alarm ging um 13:16 Uhr ein. Das Alarmstichwort lautete "TH_1 - Verkehrsunfall zwischen zwei PKW // eine verletzte Person" und die Einsatzörtlichkeit befand sich auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln. Vor Ort ereignete sich ein Auffahrunfall an einem Stauende. Eine leicht verletzte Person wurde bei Eintreffen bereits durch den Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und beseitigte die Trümmerteile von der Fahrbahn. Nach rund einer Stunde konnte Einsatzende gemeldet werden. Es waren 11 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1,], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei im Einsatz.

Der nächste Einsatz wurde um 14:55 Uhr ausgelöst. Es handelte sich um eine ausgelöste Brandmeldeanlage bei einem Betrieb an der Butenlandwehr. Ein Trupp hat den ausgelösten Bereich erkundet und konnte kein Schadensereignis feststellen. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben, sodass gegen 15:20 Uhr Einsatzende gemeldet werden konnte. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 4-LF10-1] und der Rettungsdienst.

Anschließend ging es um 15:28 Uhr direkt weiter. Das Alarmstichwort lautete "TH_1 - Verkehrsunfall // eine verletzte Person // auslaufende Betriebsstoffe" und die Einsatzstelle befand sich in der Straße Bült in Werne - Mitte. Bei Eintreffen stellte sich die Lage so dar, dass es sich um einen Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier beteiligten PKW handelte. Alle Personen waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus den Fahrzeugen und wurden versorgt. Die Feuerwehr übernahm die Betreuung der vier beteiligten Personen und sicherte die Einsatzstelle ab. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden abgestreut und die Batterien der verunfallten Fahrzeuge wurden abgeklemmt. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 16:15 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell