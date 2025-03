Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Brennender Abfallcontainer an der Alten Münsterstraße

29.03.2025 > 22:47 Uhr - 23:20 Uhr

Am Samstagabend wurde der Löschzug Mitte um 22:47 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Container // steht an der Hauswand" in die Alte Münsterstraße in Werne - Mitte alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die Lage. Vor Ort brannte ein 1.000 Liter Container. Umgehend wurde der Löschangriff von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Ein Übergreifen auf die direkt angrenzenden Abfallcontainer und das Gebäude konnte verhindert werden. Der Container wurde abschließend mit Schaum geflutet, um die letzten Glutnester endgültig zu ersticken. Die angrenzenden Container sowie die Fassade wurden auf ihre Temperatur mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz waren neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1] und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 23:20 Uhr gemeldet werden.

