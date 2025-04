Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuerwehr zu Unfall auf der Varnhöveler Straße alarmiert

Werne (ots)

Die Löschgruppe Langern der Feuerwehr Werne ist am Montagmorgen, 31. März 2025, um 6:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Varnhöveler Straße alarmiert worden.

Hinter einer Kurve nahe der Einmündung in die Langerstraße war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und lag im Straßengraben auf der Fahrerseite. Der Fahrer war zwar nicht eingeklemmt, hatte sich aber am Arm verletzt und konnte das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr half dem Verletzten in Abstimmung mit der ebenfalls alarmierten Notärztin aus dem Fahrzeug und führte ihn dem Rettungsdienst zu. Zudem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterie ab und kontrollierte den Wagen auf auslaufende Betriebsstoffe. Im Anschluss übergab sie die Einsatzstelle an die Polizei. Diese sicherte den Unfallort bis zur Entfernung des PKW durch ein Abschleppunternehmen. Die Varnhöveler Straße war bis zum Abschleppen des Wagens im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Im Einsatz waren ein Fahrzeug der Feuerwehr Werne (2-LF-10-1) mit sechs Kräften, der Rettungsdienst, eine Notärztin und zwei Fahrzeuge der Polizei. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 7:15 Uhr.

