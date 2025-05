Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Senden

Anlagebetrug im Internet über Job-Werbeanzeige

Coesfeld (ots)

Auf eine Job-Werbeanzeige bei YouTube klickte ein 54-jähriger Sendener und gelangte so auf eine Internetseite. Hier gab er nicht nur seine Personalien und Telefonnummer an, sondern auch seine Bankverbindung. Weiterhin schickte er eine Kopie seines Ausweises. Kurz darauf kontaktierte eine unbekannte Person mit männlicher Stimme und Schweizerakzent ihn per Telefon und gab sich als Mitarbeiter dieser Firma aus.

Dieser bot dem Sendener an, dass er für ihn Geld investieren könne und er ohne zu arbeiten damit Gewinne erzielen würde. Er forderte den 54-Jährigen auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag auf ein für ihn angelegtes Kundenkonto zu überweisen. Dort könne er sein Geld jeder Zeit beobachteten. Dies tat der Sendener und konnte verfolgen, wie die Summe sich erhöhte.

Die 250 Euro erhielt er zurück auf sein Konto.

Der angebliche Mitarbeiter rief wieder an und bot eine Software an, die die Börsenvorgänge übernehme und sein Geld so vermehren könne. Letztendlich überwies der Sendener einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, erhielt jedoch wieder die Software noch sein investiertes Geld zurück. Eine Kontaktaufnahme mit dem angeblichen Mitarbeiter war nicht mehr möglich. Erst da fiel dem 54-Jährigen der Betrug auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell