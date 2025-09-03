Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kinderansprecher

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 02.09.25 gegen 14:40 Uhr, wurde ein 8-jähriger Schüler in der Straße "Auf dem Häusel" (NW-Diedesfeld) von zwei Männern angesprochen. Der Junge befand sich zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule, als ein silberner Pkw neben ihm anhielt, der Mitfahrer ausstieg und ihn ansprach. Der Mann forderte das Kind auf, ins Fahrzeug zu steigen und zog es dabei auch am Arm. Dieses konnte sich wehren und nach Hause laufen. Nach ersten Ermittlungen wurde die Sichtung eines verdächtigen Fahrzeugs durch Anwohner bestätigt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Hinweise zur Tat und insbesondere zu dem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell