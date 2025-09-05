PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 04.09.2025, kam es gegen 17:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sauterstraße zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem bislang unbekannten weißen Transporter. Der E-Scooter-Fahrer fuhr die Lindenstraße entlang und missachtete an der Einmündung zur Sauterstraße die Vorfahrt des aus Richtung Villenstraße kommenden Transporters. Hierbei kollidierte der E-Scooter-Fahrer mit dem hinteren Teil des Transporters, sodass dieser stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Transporter fuhr jedoch davon und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hat jemand den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben? Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/W.
PK Frenzel
Telefon: 06321 854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
