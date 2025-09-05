PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kinderansprecher - Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6110337

Nachdem am Dienstagnachmittag (02.09.2025) ein 8-Jähriger in Neustadt-Diedesfeld von Unbekannten angesprochen worden sein soll, hat die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen.

Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Nach der ersten Aufnahme des Sachverhalts durch eine Polizeistreife, haben deswegen spezialisierte Kräfte der Kriminalpolizei anschließend umfassende Ermittlungen und Vernehmungen sowie eine Begehung vor Ort durchgeführt. Letztlich hat sich die Situation als ein normaler Lebenssachverhalt erwiesen, von dem keine tatsächliche Gefahr für das Kind ausging bzw. eine Straftat begangen werden sollte. Der Junge hatte ein langsam fahrendes Auto als Gefahr interpretiert. Die Fahrzeuginsassen sprachen jedoch das Kind weder an noch versuchten sie es anzufassen.

Trotzdem war es richtig die Polizei zu informieren um das Geschehene aufzuklären. Denn wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

   Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon 
erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: -	Loben Sie Ihr 
Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

- Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx.

- Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

   -	Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

- Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

