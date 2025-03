POL-EL: Beesten - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Haren (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz im Brinkerweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Mercedes-Benz C 200 CDI. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - ...

mehr