Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall - silberner Kleinwagen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.09.2025, gg. 22:00 Uhr wurde ein im Sägmühlweg ordnungsgemäß geparkter Pkw bei einem Unfall beschädigt und der Verursacher fuhr weg. Zeugenaussagen zufolge sei ein silberfarbener Kleinwagen, vermutlich mit Aachener Kennzeichen (AC), bei einem Wendemanöver gegen den geparkten Pkw gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR. Die Polizei Haßloch bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
PHK Klamm
Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

