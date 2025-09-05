Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Verkehrsschild gestohlen

Unbekannte Täter haben in Aurich ein Verkehrsschild gestohlen. Die Täter entwendeten das Schild "Gehweg - Radfahrer frei" in der Einmündung zur Habbo-Apken-Straße. Der Diebstahl fiel bereits am 27.08.2025 auf. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

Wiesmoor - Scheiben beschädigt

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Wiesmoor zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten im Amaryllisweg zwei Scheiben eines Getränkemarktes. Unter der Telefonnummer 04944 914050 nimmt die Polizei Wiesmoor Zeugenhinweise entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkdeck

Am Mittwoch ist ein Unfallverursacher in Norden geflüchtet. Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße stieß zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen grauen BMW. Durch den Unfall wurde der BMW im vorderen Bereich beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - E-Bike-Fahrer nach Unfall gesucht

In Aurich hat es am Mittwoch einen Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem E-Bike-Fahrer gegeben. Eine 53 Jahre alte Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihren zwei angeleinten Hunden auf dem Fußweg der Straße Hoher Wall in Richtung ZOB unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie von einem derzeit unbekannten E-Bike-Fahrer zur Seite geschubst, als dieser an ihr vorbeifuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann fuhr weiter. Er wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, mit lichten schwarzen Haar. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans. Das E-Bike hatte einen schwarzen Akku auf dem Gepäckträger. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

