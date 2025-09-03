Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Betrunkener Autofahrer

Dornum - Von Fahrbahn abgekommen

Georgsheil - Lkw kollidiert mit Pkw

Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Betrunkener Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in der Gemeinde Krummhörn aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hielten den Fahrer gegen 16.15 Uhr auf dem Dorfring in Woltzeten an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Dem 57-jährigen Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Dornum - Von Fahrbahn abgekommen

In Dornum ist am Dienstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Auto auf der Hafenstraße und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet in einen Straßengraben und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Georgsheil - Lkw kollidiert mit Pkw

Auf einer Kreuzung in Georgsheil ist am Dienstagmorgen ein Lkw mit einem Auto kollidiert. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Emden unterwegs und missachtete nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung zur Uthwerdumer Straße die Rot zeigende Ampel. Als er den Kreuzungsbereichs überquerte, kollidierte er mit einer 28-jährigen VW-Fahrerin, die aus der Uthwerdumer Straße kam und Vorfahrt hatte. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Wiesmoor - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Wiesmoor. Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße stieß ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag gegen einen schwarzen Toyota Auris. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell