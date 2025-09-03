Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus
Dornumersiel - Einbruch in Wohnung
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus
Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Dornum eingebrochen. Zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter in der Cankebeerstraße im Ortsteil Nesse gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Räume wurden durchwühlt und Wertsachen gestohlen. Die Täter sollen in einem weißen Kastenwagen mit Duisburger Kennzeichen geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.
Dornumersiel - Einbruch in Wohnung
In Dornumersiel kam es am Wochenende zu einem Einbruch. In der Straße Am Alten Hafen stiegen bislang Unbekannte über ein Hausdach in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell