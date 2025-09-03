Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus

Dornumersiel - Einbruch in Wohnung

Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Dornum eingebrochen. Zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter in der Cankebeerstraße im Ortsteil Nesse gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Räume wurden durchwühlt und Wertsachen gestohlen. Die Täter sollen in einem weißen Kastenwagen mit Duisburger Kennzeichen geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Dornumersiel - Einbruch in Wohnung

In Dornumersiel kam es am Wochenende zu einem Einbruch. In der Straße Am Alten Hafen stiegen bislang Unbekannte über ein Hausdach in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

