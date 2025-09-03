PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus
Dornumersiel - Einbruch in Wohnung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum/Nesse - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Dornum eingebrochen. Zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter in der Cankebeerstraße im Ortsteil Nesse gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Räume wurden durchwühlt und Wertsachen gestohlen. Die Täter sollen in einem weißen Kastenwagen mit Duisburger Kennzeichen geflüchtet sein. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Dornumersiel - Einbruch in Wohnung

In Dornumersiel kam es am Wochenende zu einem Einbruch. In der Straße Am Alten Hafen stiegen bislang Unbekannte über ein Hausdach in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 15:04

    POL-AUR: Wittmund - Diebstahl aus Fahrradgeschäft

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Diebstahl aus Fahrradgeschäft Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Büro eines Fahrradgeschäfts in der Auricher Straße in Wittmund. Der Täter entwendete elektronische Geräte im niedrigen vierstelligen Bereich. Personen, die Hinweise auf die Täter geben ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 14:20

    POL-AUR: Bensersiel - Auto zerkratzt / Wittmund - Betrunkener Autofahrer

    Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Bensersiel - Auto zerkratzt Unbekannte Täter haben am Wochenende in Bensersiel ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde der Lack eines grauen Ford. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, in der Straße Lammertshörn. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren