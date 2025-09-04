Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Angriff auf Polizeibeamten verhindert

Am Mittwoch hat ein 38-Jähriger versucht, einen Polizeibeamten in Aurich anzugreifen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte gegen 20.30 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße. Dessen 38 Jahre alter Beifahrer zeigte sich mit der polizeilichen Maßnahme nicht einverstanden und beleidigte die Beamten mehrfach. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, einem Polizeibeamten an den Hals zu greifen. Dies konnte durch das schnelle Eingreifen eines weiteren Beamten verhindert werden. Da sich der 38-Jährige zunehmend aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Die Polizei zog am Mittwoch eine betrunkene Autofahrerin in Norden aus dem Verkehr. Gegen 22.25 Uhr wurde die Polizei über die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin informiert. Eine Streife konnte die 50 Jahre alte Fahrerin auf der Norddeicher Straße anhalten und kontrollieren. Während der Kontrolle wurde schnell deutlich, dass die Frau alkoholisiert hinterm Steuer saß. Ein entsprechender Test ergab einen Atemalkoholwert von über 3 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Krummhörn - Unfallflucht

Am Montag hat es in der Krummhörn eine Unfallflucht gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Handelsstraße gegen einen schwarzen Opel Corsa. Durch den Unfall wurde der Opel auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 7 Uhr und 13 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04925 925430 Zeugenhinweise entgegen.

Norden - Unfallflucht auf Parkdeck

In Norden hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 13.10 Uhr und 14.10 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße gegen einen schwarzen Seat. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Sonstiges

Norderney - Tödlicher Badeunfall

Am Mittwochnachmittag ist auf Norderney ein Mann leblos aus der Nordsee geborgen worden. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Strandabschnitt alarmiert, nachdem ein Badegast den Mann aus dem Wasser gezogen hatte. Unverzüglich eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Strand. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 65-Jährigen aus Baden-Württemberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem medizinischen Notfall als Ursache aus.

