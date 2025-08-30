POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen
Kuhardt (ots)
Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am 29.08.2025 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rülzheimer Straße in Kuhardt durch. Hierbei wurden ca. 50 Fahrzeuge gemessen. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte nicht festgestellt werden.
