PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Kuhardt (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am 29.08.2025 in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:35 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rülzheimer Straße in Kuhardt durch. Hierbei wurden ca. 50 Fahrzeuge gemessen. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon 07274/958-0
pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:16

    POL-PDLD: Schulwegkontrollen

    Germersheim (ots) - Am Freitag, den 29.08.2025, wurde zu Schulbeginn der Schulweg im Bereich der Nardini-Grundschule, der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Eduard-Orth-Schule überwacht. Erfreulicherweise waren nahezu alle überprüften Kinder ordnungsgemäß in den Fahrzeugen gesichert, so dass lediglich eine Beanstandung festgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:13

    POL-PDLD: Pkw überschlägt sich mehrfach

    Jockgrim (ots) - Am Freitagabend befuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW, die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vor der Anschlussstelle Jockgrim verlor der Fahrzeugführer alleinbeteiligt und aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend im Auffahrtsbereich zum Stillstand. Durch den Unfall wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren