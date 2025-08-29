POL-PDLD: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Polizeidirektion Landau

Am heutigen Freitag, den 29.08.2025 kam es innerhalb einer halben Stunde zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Radfahrern im Bereich Edenkoben/Edesheim. Gegen 17:00 Uhr stürzte eine 48-jährige mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt auf einem Feldweg parallel zur L516, zwischen Edenkoben und Edesheim. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz eine Beinfraktur zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 65-jährige Radfahrerin gemeinsam mit ihrem Ehemann die L506, wobei sie am Ortseingang Edesheim vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec zu Fall kam. Die Dame zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde zur Versorgung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Verunfallten trugen keinen Schutzhelm, welcher zumindest im zweiten Fall die Verletzung abgemindert hätte.

