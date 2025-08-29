PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

POL-PDLD: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben/Edesheim (ots)

Am heutigen Freitag, den 29.08.2025 kam es innerhalb einer halben Stunde zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Radfahrern im Bereich Edenkoben/Edesheim. Gegen 17:00 Uhr stürzte eine 48-jährige mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt auf einem Feldweg parallel zur L516, zwischen Edenkoben und Edesheim. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz eine Beinfraktur zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 65-jährige Radfahrerin gemeinsam mit ihrem Ehemann die L506, wobei sie am Ortseingang Edesheim vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt mit ihrem Pedelec zu Fall kam. Die Dame zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde zur Versorgung ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Verunfallten trugen keinen Schutzhelm, welcher zumindest im zweiten Fall die Verletzung abgemindert hätte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau,
Polizeiinspektion Edenkoben,
Thomas, PK

Telefon: 06323 955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren